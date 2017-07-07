ГПУ підозрює наявність подвійного громадянства у декого з п’яти депутатів, яких хочуть позбавити недоторканності

У керівництва Генеральної прокуратури України (ГПУ) є підозри, що дехто з тих п’яти народних депутатів, яких хочуть позбавити недоторканності, має подвійне громадянство. Про це журналістам після засідання регламентного комітету Верховної Ради сказав заступник генпрокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Читайте такожГройсман у Раді заявив, що йому не відомі випадки подвійного громадянства членів уряду"Вивчаємо (питання наявності подвійного громадянства - УНІАН). Є підозри, що у декого є паспорти деяких країн Європи та Близького Сходу", - сказав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

3 липня регламентний комітет ВР не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про “істотні недоліки” у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

5 липня комітет назвав недостатньо обґрунтованим і направив Парубію подання ГПУ на Лозового.

6 липня регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і спрямував відповідні документи голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Сьогодні, 7 липня, комітет визнав вмотивованими і обґрунтованими та направив Парубію подання на Розенблата.