У справі Розенблата все "очевидніше", ніж у справі Полякова - Пинзеник

Перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник вважає, що у справі народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Борислава Розенблата все "очевидніше", ніж у справі представника "Народного фронту" Максима Полякова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання комітету.

"Відмінність між цими двома рішеннями обумовлена, в першу чергу, якістю доказової бази по цих двох депутатах. Що стосується сьогоднішнього питання по Розенблату, мені здається, що для всіх все більш-менш було очевидно", - сказав Пинзеник.

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Щодо Полякова, зауважив він, на базі тих матеріалів, які були надані напередодні, комітет дійшов висновку, що їх недостатньо для того, аби рекомендувати Верховній Раді надати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, а тим більше - рекомендувати надати згоду на його затримання та арешт.

"Висновок такий робиться на підставі оцінки всієї сукупності доказової бази, яка була запропонована Генеральною прокуратурою, і заслуховування всіх пояснень як депутата Полякова, так і представників прокуратури", - заявив Пинзеник.

Говорячи про подання щодо притягення Розенблата до кримінальної відповідальності, Пинзеник пояснив, що на ухвалення рішення комітету про визнання подання законним, вмотивованим та обгрунтованим вплинула продемонстрована генпрокурором Юрієм Луценком доказова база, а також інша його інформація і "реакція на наші застереження, які були висловлені під час розгляду питання про притягнення до кримінальної відповідальності Полякова".

Пинзеник пояснив, що було висловлено низку сумнівів щодо того, яким чином була зібрана доказова база у провадженнях по Розенблату і Полякову.

"Генеральний прокурор відгукнувся на наші застереження і вніс інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі можливі порушення Національного антикорупційного бюро в ході проведення оперативно-розшукових заходів, а також в ході здійснення негласних слідчо-розшукових дій мають одержати належну правову оцінку", - сказав він і додав, що комітет взяв це до відома.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, Регламентний комітет ВР визнав усі три подання на Розенблата законними, вмотивованими, достатніми та обґрунтованими і направлив їх голові ВР Андрію Парубію.

21 червня генеральний прокурор Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутатів Розенблата і Полякова. В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобуванням бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.

6 липня Регламентний комітет назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо Полякова і спрямував відповідні документи Парубію.