Ющенко каже, що його стосунки з Тимошенко - домашнє завдання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підкреслює, що питання його взаємин з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО має вирішуватись в Україні, а не в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Брюсселі під час підходу до української преси, коментуючи вчорашній заклик Президента Єврокомісії Жозе-Мануеля БАРРОЗУ щодо необхідності примирення українських перших осіб.

«Відповідь на питання, як можна сьогодні консолідувати українську еліту і політичну владу, в Україні знаходиться, вибачте, не в Брюсселі – це українське домашнє завдання», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він вчергове наголосив, що об’єднати владу в нашій державі може спільна мета. В даному випадку це може бути напрацювання єдиного національного плану з виведення країни з кризи. Президент наголосив на особливій важливості того, що сьогодні влада має спільно працювати над антикризовим пакетом.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні не можна говорити, що між ним і прем’єр-міністром існує конфлікт на особистому рівні.

«Я би не хотів, щоб відносини Президента і прем’єра малювалися у таких фарбах – що це люди, які конфліктують, що це люди, які не здатні зреалізувати ті чи інші плани. Це не так. І я б не хотів, щоб десь у Європі давали поради, що робити, це принизливо. Крім української сторони, ці питання ніхто не вирішить», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що необхідно розуміти, чому виникають подібні конфлікти. І, на його думку, основна причина полягає у змінах до Конституції, внесених в 2004 році.

Президент зазначив, що тоді до Основного Закону були закладені такі дисбаланси і протиріччя між гілками влади, що зараз дуже важко співпрацювати.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що без проведення конституційної реформи українській владі не вдасться уникати протиріч.

Як повідомляв УНІАН, 18-19 березня В.ЮЩЕНКО перебуває з робочим візитом в Брюсселі. Сьогодні туди прибула з візитом і прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО. Вони планують взяти участь в саміті Європейської народної партії.