Держсекретар пояснив, чому США призначили спецпредставника щодо України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон наголошує, що спеціального представника щодо переговорів з урегулювання ситуації в Україні Курта Волкера призначено, тому що США розчаровані відсутністю прогресу у виконанні Мінських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конфернеції з президентом України Петром Порошенком.

"Ми розчаровані відсутністю прогресу у виконанні Мінської угоди, і через це ми призначили спеціального представника, щоби надати додаткового імпульсу цьому процесу", - заявив Тіллерсон.

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Також він додав, що американська сторона буде ретельно координувати дії з учасниками "нормандської четвірки".

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів щодо ситуації в Україні.

8 липня держсекретар заявив, що призначив Волкера на посаду спецпредставника на прохання президента РФ Володимира Путіна.