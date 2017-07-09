На регламентному комітеті вирував дух "депутатської самооборони" - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко сподівається, що Верховна Рада ухвалить рішення про позбавлення недоторканності щодо усіх шести нардепів. Про це він заявив в ефірі ТСН.Тиждень.

"Як людина, я оптиміст... Під фокусом всіх камер і своїх виборців депутати часто приймають відповідальні рішення. Я вірю, що всі шість депутатів будуть проголосовані", - наголосив Луценко.

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У випадку ж, якщо Верховна Рада не зможе ухвалити таке рішення до канікул, очільник ГПУ обіцяє направити подання до регламентного комітету та парламенту знову.

Луценко висловив думку, що на регламентному комітеті вирував дух "депутатської самооборони", тому схвалити рішення вдалося лише щодо нардепа від БПП Борислава Розенблата.

"Мені здається, що панувала фракційна і навіть міжфракційна солідарність(...)Справа Розенблата спрацювала на тому, що депутати зрозуміли неможливість подальшого системного відкидання доказів", - висловив думку генпрокурор.

Він наголосив, що результати гучної спецоперації не підлаштовували під візити до України іноземних чиновників, а робота слідчих не залежала ні від яких зовнішніх чинників.