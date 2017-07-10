Геращенко уточнила, коли РНБО розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко уточнила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу Рада національної безпеки і оборони України розгляне найближчим часом, але не сьогодні. Про це вона написала у Facebook.

«Багато запитань щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Найближчим часом цей законопроект буде обговорено на засіданні РНБО, але це відбудеться не сьогодні. Робота над остаточним варіантом законопроекту, його текстом ще триває. Коли саме це питання буде винесено на РНБО - про це поінформують відповідні структури Ради нацбезпеки», - зазначила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Геращенко під час виступу на «круглому столі» з питання реінтеграції Донбасу зазначила: «Ми сьогодні маємо дискутувати щодо того, як повернути ці території. Як відомо, експертами РНБО із залученням народних депутатів України був розроблений проект закону про реінтеграцію Донбасу. А найближчими навіть годинами, можливо, він буде обговорений на Раді нацбезпеки і оборони, і буде прийнято рішення – чи в такому варіанті подається цей текст в парламент, чи до нього ще після дискусії будуть внесені зміни».