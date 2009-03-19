МЗС Росії не бачить проблеми: бютівця ж не роздягали до шкарпеток...

Міністерство закордонних справ Російської Федерацій підтверджує, що затримка голови комітету Верховної Ради із закордонних справ Олега БІЛОРУСА під час проходження прикордонного контролю сталася з технічних причин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Зокрема, він зазначив, що міністерство отримало від української сторони повідомлення про те, що на кордоні під час проходженні прикордонного контролю в одному з аеропортів Москви на короткий час було затримано О.БІЛОРУСА.

«Це була суто технічна затримка з технічних причин, там про кілька хвилин іде мова. Я не бачу тут жодних проблем», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він наголосив, що такі затримки на кордоні виникають у громадян різних держав.

«Ви можете взяти великі західні країни, де вас роздягають, вибачаюся, мало не до шкарпеток, і ця процедура займає часом по 45-50 хвилин. У нашому випадку такого не було – була просто перевірка документів і, мабуть, у прикордонника виникли якісь запитання, які він з’ясував», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він наголосив, що О.БІЛОРУС узяв участь у всіх запланованих заходах, тому немає причин для того, щоб створювати проблему.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, в Москві має відбутися восьме засідання міжпарламентської комісії з питань співпраці ВР і Федеральних зборів РФ. До Москви прибула делегація народних депутатів у складі представників усіх фракцій. Очолює делегацію перший заступник Голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Під час проходження депутатами паспортного контролю виникла затримка з проходженням контролю народним депутатом О.БІЛОРУСОМ. Його документи перевіряли 20 хвилин.

О.БІЛОРУС заявив, що пов`язує цю затримку зі своєю позицією в питанні визнання світовою спільнотою Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Того ж дня в Посольстві України в Росії заявили, що затримання О.БІЛОРУСА під час проходження паспортного контролю в московському аеропорту сталося через технічні збої.