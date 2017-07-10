Столтенберг відкрив новий офіс НАТО у Києві

Організація північноатлантичного договору (НАТО) відкрила в Києві нове приміщення представництва Альянсу в Україні

Про це йдеться у повідомленні Офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе у соціальній мережі Facebook.

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«НАТО вперше у своїй історії створює унікальне представництво саме в Україні – країні, яка має статус особливого партнера. У жодній іншій країні-партнері Північноатлантичного Альянсу НАТО немає подібного повномасштабного дипломатичного Представництва», - заявила віце-прем'єр.

«Ця подія також має глибоке символічне значення. У ці дні ми фактично відкриваємо нову сторінку у відносинах нашої держави з Північноатлантичним Альянсом», - додала вона.

«Упевнена, що кращі умови роботи для співробітників Представництва позитивно вплинуть як на зміст та якість заходів співробітництва НАТО з Україною, так і на темпи подальшого зближення нашої держави з Альянсом», - підсумувала Климпуш-Цинцадзе.

Участь у відкритті нового приміщення взяв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.