БЮТ обурюється, що Тернопільську облраду скликали «таємно вночі»

Тернопільська обласна організація БЮТ заявляє про незаконність скликання Тернопільською територіальною виборчою комісією сесії обласної ради, обраної на позачергових виборах 15 березня.

Про це йдеться у поширеної сьогодні заяві обласної організації БЮТ.

“Блок Юлії Тимошенко заявляє про нелегітимність сьогоднішньої сесії новообраної Тернопільської обласної ради. Згідно із законом “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, обрані депутати мають 20 днів на те, щоб відмовитися від мандату. Відповідно, впродовж 20-ти днів не можна було скликати сесію. Окрім цього, розпорядження про скликання сесії має бути опубліковано за 10 днів до її проведення із вказівкою часу і місця проведення. А якщо ЧИЖМАРЬ (голова облдержадміністрації, №1 в списку кандидатів у депутати облради від партії “Єдиний центр” - УНІАН) приймає рішення про проведення сесії, а підконтрольна ТВК виконує його забаганку, – то це є самоуправство. Це злочин, який може призвести до узурпації влади”, - йдеться у заяві.

Обласна організація БЮТ вважає, що сесію Тернопільської облради скликано “поспіхом, таємно вночі до завершення розгляду судових справ та, очевидно, через страх перед громадським осудом”. БЮТівці також звертають увагу на те, що в сесійну залу на засідання не були запрошені представники традиційних українських церков, керівники управлінь області, голови районних рад, міські, селищні, сільські голови.

“Блок Юлії Тимошенко в Тернопільській області звертається до прокуратури Тернопільської області з вимогою забезпечити дотримання законності та притягнути винних осіб до встановленої законами відповідальності. Закликаємо громадськість Тернопільської області та всіх громадян України засудити беззаконня, вчинене Секретаріатом Президента України”, - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня.

Результати виборів до Тернопільської облради вранці 18 березня були оприлюднені в “Новій Тернопільській газеті”. Водночас, того ж 18 березня Окружний адмінсуд Києва заборонив Тернопільській обласний ТВК офіційно публікувати результати позачергових виборів до облради.

На думку Комітету виборців України, ухвала суду не є перешкодою для скликання сесії, обрання голови облради та роботи депутатського корпусу, оскільки рішення суду стосується факту, який уже відбувся.

За даними ТВК, в новообраній облраді ВО “Свобода” отримала 50 мандатів, партія “Єдиний центр” – 20, Партія регіонів – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партія “Народний Союз Наша Україна” – 8, Блок Литвина – 5. Решта політичних сил не подолали тривідсотковий виборчий бар’єр.

Сьогодні, 19 березня, відбулося перше пленарне засідання новообраної Тернопільської облради, скликане обласною територіальною виборчою комісією, на якому було обрано тимчасову президію облради.