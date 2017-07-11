Ляшко вимагає від Холодницького розпочати розслідування проти Луценка

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко вимагає від керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького розпочати розслідування проти генерального прокурора Юрія Луценка. Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав на засіданні парламенту.

Він заявив, що у парламенті «на вимогу президента Порошенка… незаконно змінено закон, щоб призначити пана Луценка генеральним прокурором».

Ляшко вважає, що тут є «ознаки змови між президентом Порошенком, його кумом і родичем генеральним прокурором Луценком з метою захоплення влади, монополізації влади, узурпації і зловживання владою».

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Він вважає, що також йдеться про «незаконний тиск на парламент, незаконне прийняття рішення, зловживання з метою, в тому числі, особистого збагачення».

Як повідомляв УНІАН раніше, ВР відмовилась переносити розгляд усіх шістьох подань на зняття депутатської недоторканності, тому частину з них розглядають сьогодні. Генеральний прокурор України Юрій Луценко та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибули до сесійної зали Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, вони розмістилися в суддівській ложі парламенту.