САП відкрила на Луценка дві справи за звинуваченням у несплаті податків

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що розпочато розслідування по заявах лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо будинку та декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«САП відреагувала на заяви лідера Радикальної партії, які він зробив під час розгляду клопотання. І нами внесено до ЄРДР два його звернення про порушення кримінальних проваджень за тими фактами, які були озвучені», - сказав Холодницький.

Так, констатував він, заяви Ляшка розглянуто, провадження розпочато і слідство триватиме.

Крім того, Холодницький наголосив, що САП не закривала справу щодо народного депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, про що сьогодні в сесійній залі заявив сам депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, у сесійній залі ВР Ляшко звинуватив Луценка в ухиленні від сплати податків і закликав його сплатити податки, зокрема й за будинок площею 900 квадратних метрів.

За результатами розгляду подання Генпрокуратури парламент не надав згоду на притягнення Лозового до кримінальної відповідальності.

За словами Луценка, за результатами перевірок, проведених Спеціальною антикорупційною прокуратурою і Державною фіскальною службою, Лозовой у своїй електронній декларації не вказав майно вартістю понад 8,5 млн грн. За оцінками ДФС, у результаті до бюджету Лозовим не було сплачено 1 млн 717 тис. 221 грн і військовий збір в сумі 129 тис. 329 грн.