Ляшко звинуватив Луценка у несплаті податків

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив генерального прокурора Юрія Луценка в ухиленні від сплати податків і закликав його сплатити податки, зокрема й за будинок площею 900 квадратних метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ляшко сказав на засіданні парламенту.

“Покажіть приклад всій країні — сплатіть податки. Зокрема за будинок ваш у 900 квадратних метрів, який зарахований на вашого 76-літнього тестя. Ви цей будинок ввели в експлуатацію в 2011 році, а ваш тесть на пенсії 12 років. Оцініть свій будинок і сплатіть з нього податки”, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що Луценко не має морального права звинувачувати будь-кого у несплаті податків, оскільки порушує закони.

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Також, звертаючись до генпрокурора, Ляшко сказав: “Ви не ловите своїх трьох друзів. Ви не ловите трьох друзів президента. Ви їх не бачите, ви їх не те що не ловите, ви їм допомагаєте грабувати країну”.

Він закликав Луценка припинити “демонструвати політичну упередженість”, припинити “нас лякати — не на тих нарвалися”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада розглядала подання Луценка щодо зняття недоторканності з депутата від Радикальної партії Андрія Лозового, підозрюваного в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

За результатами розгляду парламент не надав згоду на притягнення Лозового до кримінальної відповідальності.