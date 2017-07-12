Рішення щодо остаточної ратифікації Угоди про асоціацію з Україною з’явилося в Офіційному журналі ЄС
10:51, 12 липня 2017Політика
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11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.
Угода про асоціацію набуде чинності з 1 вересня / фото УНІАН
Європейський Союз оприлюднив рішення, яким остаточно ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, в Офіційному журналі.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднено у середу на сайті Офіційного журналу ЄС.
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Таким чином, Угода про асоціацію набуде чинності з 1 вересня.
Як повідомляв УНІАН, 11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.
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