Рішення щодо остаточної ратифікації Угоди про асоціацію з Україною з’явилося в Офіційному журналі ЄС

10:51, 12 липня 2017
Політика
236 0

11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Угода про асоціацію набуде чинності з 1 вересня / фото УНІАН

Європейський Союз оприлюднив рішення, яким остаточно ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, в Офіційному журналі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднено у середу на сайті Офіційного журналу ЄС.

Читайте такожЄвросоюз і Канада домовилися про дату початку попередньої реалізації угоди про ЗВТ

Таким чином, Угода про асоціацію набуде чинності з 1 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Угода про асоціацію з ЄС#офіційний журнал ЄС