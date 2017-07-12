Рішення щодо остаточної ратифікації Угоди про асоціацію з Україною з’явилося в Офіційному журналі ЄС

11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Європейський Союз оприлюднив рішення, яким остаточно ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, в Офіційному журналі. Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднено у середу на сайті Офіційного журналу ЄС. Читайте такожЄвросоюз і Канада домовилися про дату початку попередньої реалізації угоди про ЗВТ Таким чином, Угода про асоціацію набуде чинності з 1 вересня. Як повідомляв УНІАН, 11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

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