Тимошенко не встигне до Путіна, бо її втомлять японці?

Перенесення візиту прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви з 27 березня на 8 квітня відбулося з технічних причин.

Про це УНІАН повідомила заступник міністра економіки Наталія БОЙЦУН.

Вона зазначила, що важливі зустрічі намічено в ході візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Японії як 25, так і 26 березня. Враховуючи цей факт, досить проблематично буде проводити 27 березня в Москві засідання міжурядового економічного комітету Українсько-російської комісії, сказала Н.БОЙЦУН.

«На 26 березня в Токіо намічено багато важливих зустрічей, в тому числі й Форум політичної та ділової еліти. Робочий день делегації почнеться о 7.30 і триватиме до 21.00, тому технічно буде просто неможливо наступного дня в Москві проводити засідання економічного комітету», - сказала Н.БОЙЦУН.

Разом із тим, заступник міністра економіки зазначила, що підготовка до засідання українсько-російського міжурядового комітету йде успішно. «Вже узгоджено в цілому порядок денний. Ми плануємо затвердити його на початку квітня, коли до Києва приїдуть представники російського уряду та секретаріату комітету. Російська сторона налаштована на продуктивну роботу», - заявила Н.БОЙЦУН.

Вона також повідомила, що 2 квітня в Києві пройде українсько-російський бізнес-форум, у роботі якого візьме участь заступник міністра економічного розвитку Росії Андрій КЛЕПАЧ.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на джерело в МЗС України, засідання економічного комітету Українсько-російської комісії в Москві за участю прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА перенесено з 27 березня на 8 квітня

20 березня Ю.ТИМОШЕНКО підтвердила факт перенесення візиту.

На 25-26 березня заплановано візит Ю.ТИМОШЕНКО до Японії.