СБУ проводить обшуки в двох підрозділах Львівської мерії

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки в департаменті економічного розвитку та управління комунального майна Львівської міської ради. Про це повідомляє видання "Zaxid.Net" із посиланням на прес-службу міськради.

Як повідомили в прес-службі, тривають обшуки і вилучення документів в підрозділах міськради.

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За попередньою інформацією, також буде проводитися перевірка у заступника міського голови з фінансово-економічних питань мерії Геннадія Васьківа, який є головою комісії, створеної згідно з розпорядженням міського голови, яка вивчає факти незаконного відчуження значної кількості об'єктів комунального майна у Львові.

Прес-служба СБУ цю інформацію поки не прокоментувала.

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Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки у міськраді Херсона: вилучили понад 90 тисяч доларів.