СБУ проводить обшуки в двох підрозділах Львівської мерії
Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в департаменті економічного розвитку та управління комунального майна Львівської міської ради.
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки в департаменті економічного розвитку та управління комунального майна Львівської міської ради. Про це повідомляє видання "Zaxid.Net" із посиланням на прес-службу міськради.
Як повідомили в прес-службі, тривають обшуки і вилучення документів в підрозділах міськради.
Читайте також"Бурштинова" справа Розенблата: НАБУ прийшло з обшуком до керівника Держгеонадр - ЗМІ
За попередньою інформацією, також буде проводитися перевірка у заступника міського голови з фінансово-економічних питань мерії Геннадія Васьківа, який є головою комісії, створеної згідно з розпорядженням міського голови, яка вивчає факти незаконного відчуження значної кількості об'єктів комунального майна у Львові.
Прес-служба СБУ цю інформацію поки не прокоментувала.
<iframe src="https://zaxid.net/jsp/nodecorate/jwpvideo.html?videoUrl=2017/07/1430955&imgUrl=_main.mp4.jpeg&h=360&w=640" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки у міськраді Херсона: вилучили понад 90 тисяч доларів.