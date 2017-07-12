НАТО не готовий захищати Україну - заступник голови ЄП

Захід не готовий йти на силовий конфлікт з Росією задля того, щоб повернути Крим під контроль України. Про це в інтерв'ю DW заявив заступник голови Європарламенту, депутат від Вільної демократичної партії Німеччини Александер Граф Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff).

Водночас політик підтвердив позицію західних країн щодо невизнання анексії Криму Росією, яка, за його словами, була "абсолютно й однозначно протизаконною". "Було вчинене грубе порушення міжнародного права. Ми не визнаємо дії Росії щодо Криму. Це означає, що навіть якщо фактично повернення Криму до України неможливо, тому що ніхто не бажає ескалації насильства, з правової точки зору, ми не визнаємо Крим російським. Це абсолютно чітка лінія. І практично весь світ дотримується такої позиції", - зазначив Ламбсдорф.

При цьому євродепутат зауважив, що не бачить з боку Кремля готовності обговорювати ситуацію навколо Криму.

Ламбсдорф також відзначив, що серед країн НАТО немає "жодної готовності" для того, щоб захищати інтереси України.

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"Я бачу готовність стабілізувати ситуацію в Україні, сприяти її демократичному розвитку, її економічному зростанню. Але дати гарантію дотримання 5-ї статті Статуту НАТО, який розцінює напад на одну країну НАТО як атаку на всі країни Альянсу, я не бачу готовності до цього", - відповів німецький політик на запитання, чи потрібно приймати Україну в НАТО.

Він також додав, що до цього питання потрібно підходити "з великим терпінням і обережністю".