Порадьте їй звернутися до Путіна з проханням помилувати українців: Геращенко відповіла матері полоненого Агєєва

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко хоче, аби Світлана Агєєва, матір полоненого російського військового Віктора Агєєва, звернулася до президента РФ Володимира Путіна щодо звільнення українських полонених в Росії. Про це вона написала у Facebook.

"Мати військового злочинця Агєєва просить президента Порошенка помилувати вбивцю українців. А ми, українці, вимагаємо від Путіна помилувати Олега Сенцова! В якого завтра день народження. В якого вдома, в окупованому агєєвими Криму, двоє дітей і літня мама", - наголосила Геращенко.

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"Ми вимагаємо помилувати Олександра Кольченка, до якого ці роки жодного разу не допустили МКЧХ, Миколу Карп'юка, якого чекають малий син і молода дружина, Стаса Клиха, батьки якого тяжко хворіють, Валентина Виговського, посадженого ні за що, Романа Сущенка, в якого двоє дітей, дружина і літні батьки", - заявила перший заступник голови парламенту.

"У травні 2016-го родичі російських журналістів, що загинули на Донбасі, звернулися до Путіна з проханням помилувати Надію Савченко. Такий був формальний сценарій її звільнення, і потім українська сторона передала вбивць - ГРУшників Єрофєєва і Александрова РФ, аби звільнити Надію. Прохання до "Новой газеты", яка друкує ці звернення матері Агєєва: будь ласка, порадьте їй звернутися до Путіна з проханням помилувати українців! І це розблокує процес звільнення заручників. Може, тоді РФ визнає, що Агєєв і їже з ними, що сидять по українських тюрмах - це їх заблукавші кадрові військові", - наголосина Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, мати Агєєва попросила у відеозверненні, опублікованому російським виданням «Новая газета», президента України про помилування її сина.

Російського контрактника Агєєва було затримано українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яку було знешкоджено 24 червня під Жолобком у Луганській області.

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня в результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і розвідгрупи бойовиків «ЛНР».

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв минулого року «звільнився в запас».

Водночас, у Кремлі ухилилися від відповіді на запитання про можливість обміну росіян, які потрапили в полон в Україні, на українців, які утримуються в РФ.