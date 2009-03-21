ЧФ відстежує перший цього року корабель США в Чорному морі (фото)

Вперше з початку року бойовий корабель ВМС НАТО, американський фрегат керованої ракетної зброї (FFG-42 USS Klakring) увійшов до вод Чорного моря, повідомили РІА “Новости” в штабі Чорноморського флоту (ЧФ).

Останній корабель ВМС НАТО, фрегат "Тейлор" залишив акваторію Чорного моря в грудні 2008 року. Тоді угруповання кораблів ВМС НАТО з`явилося в районі Чорного моря для надання допомоги Грузії після збройного конфлікту в Південній Осетії.

"Засоби спостереження Чорноморського флоту відстежують пересування корабля ВМС США в Чорному морі", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, 19 березня фрегат Klakring пройшов турецькі протоки - Босфор і Дарденелли. Першим пунктом заходу американського корабля буде болгарський порт Варна. Потім фрегат ВМС США відвідає з візитами Севастополь і Батумі.