Необхідно посилити роботу з виявлення російських агентів для їх обміну на українських полонених в РФ - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує на необхідності посилення роботу контррозвідки з виявлення російських агентів для їх обміну на українських полонених в РФ.

Про це йдеться у його повідомленні на сайті РНБО з нагоди дня народження українського режисера Олега Сенцова, який з весни 2014 року незаконно утримується в російських в’язницях.

"Третій рік він зустрічає його в застінках російського гестапо. З першого дня арешту він тримався мужньо та гідно. Його не змогли зламати ні тортури, ні обіцянки звільнення в обмін на співпрацю, саме тому російське ФСБ не робило з його процесу телевізійного шоу, саме тому його продовжують тримати за ґратами", - заявив Турчинов.

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"Сенцов, Сущенко, Кольченко... Надзвичайно боляче те, що до цього беззаконня Путіна почали звикати не лише за кордоном, але й в Україні. Це неприпустимо", - наголосив він.

"Ми не можемо зупиняти боротьбу за звільнення наших громадян, поки хоч один український патріот незаконно перебуває за ґратами в Росії! Не вистачає аргументів, щоб примусити РФ звільнити захоплених заручників? Необхідно їх знаходити, посиливши зусилля контррозвідки та військових у виявленні російської агентури, військових злочинців та колаборантів, яких можна обміняти на наших патріотів!", - вважає Турчинов.

Він закликав Сенцова триматися й пообіцяв, що Україна боротиметься за нього до перемоги.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали. Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Сенцов народився 13 липня 1976 року.