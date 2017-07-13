ГПУ зацікавилася доведенням до банкрутства легендарного "Чорноморського суднобудівного заводу"

Управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) з розслідування злочинів проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Фонду держмайна, Міністерства промполітики, ВАТ «Херсонський суднобудівний завод» під час внесення у 2011 році змін до пункту 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод». Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте такожПравоохоронці провели обшуки в рамках справи про нанесення заводу "Океан" збитків на 1,5 мільярди - ГПУВін зазначив, що внесення змін призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов’язань на суму понад 500 млн грн, чим завдано серйозних збитків державі.

"Слідство дає оцінку діям посадових осіб Міністерства промислової політики та Фонду державного майна", - написав він.

Крім цього, генпрокурор додав, що також вбачається умисне доведення до банкрутства ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» посадовими собами підприємства та посадовими особами інших суб’єктів господарювання.

"​21.06.2017 ухвалами Печерського районного суду Києва накладено арешт на нерухоме майно ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (виробничі цехи, комплекс складів, добудовочна набережна, комплекс пансіонату та інше, загалом 21 об’єкт), що розташовані у місті Миколаїв та селі Коблево Миколаївської області, а також на 99,87 % акцій товариства, власниками яких на даний час є 9 компаній, зареєстрованих в Україні та на Кіпрі", - зазначив він.

Судові ухвали забезпечили початок кримінального провадження за фактами доведення до банкрутства і завдання збитків державі.

Довідка УНІАН. "Чорноморський суднобудiвний завод" засновано у 1897 роцi як франко-бельгiйське акцiонерне товариство "Наваль" (Морський). Він є однією з найбiльших судноверфей у Європi, на якiй було побудовано бiльш тисячi суден i кораблiв. Завод лідирує у будiвництвi найбiльших у свiтi китобаз i швидкохiдних паротурбiнних сухогрузiв. Тут будували науково-пошуковi судна для космiчних дослiджень. Це єдиний завод у колишньому СРСР, що побудував кораблi рiзного типу, зокрема авіаносець довжиною понад 300 м i перший радянський авiаносець "Адмiрал флоту Радянського Союзу Кузнєцов". Продукцiя заводу експортувалася у Швецiю, Болгарiю, Фiнляндiю, Румунiю, Великобританiю, Нiмеччину, Норвегiю, Португалiю, Кувейт, Iндiю i Росiю. "Чорноморський суднобудiвний завод" є унiкальним комплексним пiдприємством суднобудiвного профiлю, вiдзначається достатньою автономнiстю для здiйснення виробничих процесiв в умовах незалежностi вiд заводiв суднобудiвної галузi.