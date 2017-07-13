"Відродження" підтримає пенсійну реформу за умови її доопрацювання і подальшого громадського обговорення

Депутатська група «Партія «Відродження» готова підтримати у першому читанні пенсійну реформу уряду, оскільки нею передбачене осучаснення пенсій, яке торкнеться близько 12 млн. українських пенсіонерів.

Разом із тим, у групі вважають, що реформа потребує доопрацювання та широкого громадського обговорення запропонованих змін.

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Про це заявив керівник депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік. Він відзначив, що пенсійна реформа містить як позитивні, так і неоднозначні моменти.

«До позитивних можна віднести, наприклад, пропозицію про скасування ганебного обмеження в 85% на виплату пенсій для працюючих пенсіонерів. Хоча це зовсім не досягнення уряду Гройсмана, а його обов’язок, скасувати це обмеження. Також ми підтримуємо норми про осучаснення пенсій та підвищення рівня виплат з 1 жовтня 2017 року, тому що мінімальна пенсія в 50 $, яка офіційно встановлена ​​сьогодні, це ненормально. Але при цьому позитивних моментів явно недостатньо для того, щоб перекрити збитки від пенсійної реформи в такій редакції», – сказав Віталій Хомутиннік.

За його словами, однією з найскандальніших є пропозиція уряду позбавити в майбутньому права на пенсію частини пенсіонерів, в разі недостатності в них трудового стажу (15 років та менше).

«При цьому, з яких причин людина не працювала – за власним бажанням або ж не могла знайти роботу – ніяк не враховується. Для таких людей влада пропонує виплачувати соціальну допомогу – мінімальну, навіть меншу за прожитковий мінімум. Крім того, обов’язок по сплаті цієї соцдопомоги, а також виплат допомоги особам з інвалідністю, уряд хоче перекласти на місцеві бюджети. Тобто, ризик того, що частина українців взагалі залишиться без будь-яких пенсійних виплат, особливо в невеликих містах, стане реальністю. Прибирати дефіцит Пенсійного фонду треба, але уряд має шукати для цього інші шляхи, а не позбавляти права на пенсію мільйонів українців», – наголосив керівник депутатської групи «Партія «Відродження».