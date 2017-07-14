Наступник Нуланд знову летить до України

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в найближчі дні знову відвідає Київ.

Про це заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв розповів ввечері 13 липня в ефірі "5 каналу".

"Все буде залежати від його графіка, тому що він хоче інтенсивно увійти в процес не тільки консультацій з українською стороною, але і, зокрема, з нашими партнерами по нормандскому формату", – зазначив він.

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Єлісєєв також нагадав, що під час першого візиту Волкер зустрівся з широким колом українських державних діячів, у тому числі поспілкувався з президентом Петром Порошенком.

"У президента з Волкером відбувся досить відвертий і, я б сказав, такий інтенсивний і стратегічний розмова. Вони обговорили деякі інноваційні елементи, які ми могли спільно з нашими партнерами зробити для того, щоб принести мир на Донбас", – уточнив заступник глави АП.

7 липня стало відомо, що державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив Волкера спеціальним представником США в переговорах щодо ситуації в Україні.