Спецпредставник США Волкер погоджується щодо ролі РФ у збройному конфлікті на Донбасі - Айвазовська

Спеціальний представник США з переговорів із врегулювання ситуації в Україні Курт Волкер погоджується щодо ролі Російської Федерації у збройному конфлікті на Донбасі.

Про це представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська написала у соціальній мережі Facebook.

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"Сьогодні відбулась зустріч депутатів ВРУ з різних фракцій та представників України в політичній підгрупі ТКГ в Мінську зі спеціальним уповноваженим США щодо мирного врегулювання на Донбасі Куртом Волкером. Можу підтвердити, що є порозуміння щодо природи збройного конфлікту та ролі РФ. Це дуже оптимістично, як на мене", - розповіла Айвазовська.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня держсекретар США Рекс Тіллерсон призначив колишнього посла США в НАТО Волкера спеціальним представником, який відповідатиме за ведення переговорів, що стосуються ситуації в Україні. 8 липня держсекретар заявив, що призначив Волкера на посаду спецпредставника на прохання президента РФ Володимира Путіна.

9 липня в Києві Тіллерсон наголосив, що Волкер спробує змінити статус-кво на переговорах «нормандської четвірки» (представники України, Німеччини, Франції та РФ), щоб завдяки цим переговорам почався прогрес.