У Раді пропонують читати "Отче наш" після відкриття засідань

До парламенту внесли законопроект № 6722 про молитву "Отче наш" одразу після відкриття пленарних засідань.

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Авторами такої ініціативи стали депутати: Оксана Білозір, Павло Унгурян, Олег Березюк, Валерій Дубіль, Юрій Мірошниченко, Андрій Шипко, Микола Лаврик, Юрій Соловей та Юрій Павленко.

На сайті парламенту йдеться, що проект закону передано на розгляд керівництву та отримано Верховною Радою.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв зупиняти виступи нардепів, якщо ті вдаватимуться до лихослів'я.