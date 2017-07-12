Боротьба із лихослів'ям: у Раді придумали, як карати нардепів за лайку та образи

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє зупиняти виступи нардепів, якщо ті вдаватимуться до лихослів'я. Про це він заявив під час пленарного засідання, передає Еспресо.TV.

Парубій спирається на норми парламентськорго регламенту, в яких зазначається, що промовець має виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

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Також спікер навів перелік випадків, коли головуючий може зупинити виступ нардепів й заборонити виступ під час засідання. Зокрема, йдеться про "образливі висловлювання, непристойні слова, заклики до незаконних дій".

"З завтрашнього дня я почну більш жорстко до цього підходити і зупиняти виступи", - запевний Парубій.

Водночас, керівник парламенту висловив сподівання, що "зал з розумінням поставиться до усіх інших питань, передбачених регламентом".