Винуватців катастрофи Boeing МН17 можуть судити заочно - МЗС Австралії
12:21, 16 липня 2017Політика
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У МЗС Австралії закликали Росію до співпраці у справі про катастрофу рейсу МН17.
Ілюстрація REUTERS
Винних у катастрофі рейсу МН17 на Донбасі можуть судити заочно.
Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп, повідомляє Reuters.
"Може бути так, що справа буде розглянута в порядку заочного виробництва", - зазначила вона.
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Бішоп закликала Росію дотримуватися кожного пункту резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, автором якої є Австралія.
Як зазначає видання, Бішоп додаткові відомості не оприлюднила.
Як повідомляв УНІАН, влада Малайзії сподівається, що підозрювані у катастрофі літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, стануть відомі до кінця року.
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