Винуватців катастрофи Boeing МН17 можуть судити заочно - МЗС Австралії

Винних у катастрофі рейсу МН17 на Донбасі можуть судити заочно.

Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп, повідомляє Reuters.

"Може бути так, що справа буде розглянута в порядку заочного виробництва", - зазначила вона.

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Бішоп закликала Росію дотримуватися кожного пункту резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, автором якої є Австралія.

Як зазначає видання, Бішоп додаткові відомості не оприлюднила.

Як повідомляв УНІАН, влада Малайзії сподівається, що підозрювані у катастрофі літака авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17, стануть відомі до кінця року.