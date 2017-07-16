Матіос пояснив, чому виступає за закриття публічного доступу до е-декларацій 72 прокурорів

В інтерв'ю кореспонденту ТСН головний військовий прокурор Анатолій Матіос пояснив, чому хоче, аби декларації про доходи його колег були закритими для суспільства.

Зокрема Матіос зазначив, що його позиція полягає не у відмові від електронного декларування, а у закритті публічного доступу.

"Це не позбавлення обов'язку, не відмова від електронного декларування. Це закриття від публічного доступу. У нас у державі більше 160 відкритих реєстрів. Ніхто б не здогадався, що в мене донька, якщо б я не вніс її в декларацію. Тепер, забиваючи в реєстри прізвище й ім'я дитини, можна дізнатись, де вона проживає, що на ній зареєстровано, де працює. Там не всі військові прокурори. Військових прокурорів 670 чоловік. Я виніс постанову, абсолютно обґрунтовано про заборону публікації відносно 72 військових прокурорів, які в тому числі розслідують підрив Шаповала. У нас війна, люди добрі, нащо, аби можна було тиснути на людину?", - розповів Матіос.

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Військовий прокурор переконаний, що родинам цих 72 прокурорів загрожує небезпека.

"В них самих є зброя, а от в їхніх рідних – немає. При цьому НАЗК має доступ до їхніх декларацій, завади їхній перевірці немає. Але той, хто розслідує справи і дає санкції на всі ці дії, має бути убезпечений", - вважає Матіос.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос виступає за закриття декларацій осіб, які ведуть особливо важливі справи, або працюють у сфері нацбезпеки.