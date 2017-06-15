Матіос виступає за закриття декларацій осіб, які працюють у сфері нацбезпеки

Заступник генерального прокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос виступає за закриття декларацій осіб, які ведуть особливо важливі справи, або працюють у сфері нацбезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Матіос заявив сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

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«Якби нас не хотіли звинуватити в тому, що ми тягнемо ситуацію начебто в радянське минуле. Це не так, ми просто хочемо забезпечити нам можливість спокійно виконувати нашу роботу. Ми не проти декларування, але в нас зараз йдуть бойові дії, і це треба враховувати», - сказав він.

При цьому Матіос зазначив, що на тимчасово окупованих територіях проти певних українських силовиків відкрито так звані «кримінальні справи».

«А отже, є небезпека за їхнє життя», - наголосив він.

За словами головного військового прокурора, зараз пропозицій щодо підготовки такого відповідного законопроекту немає, але є лише пропозиції від різних правоохоронних структур, які слід вивчити та на базі цього підготувати відповідний законопроект.

Продовжуючи тему, Матіос запевнив: «Ми не проти загального декларування, але ми за можливість технічного закриття відносно окремих осіб, які є важливими для тих чи інших процесів безпеки або здійснення правових функцій».

Головний військовий прокурор наголосив, що, зокрема, у військовій прокуратурі працює 800 військових прокурорів, з яких 72 беруть участь у важливих справах. А отже, дані стосовно таких осіб мають бути закриті так само, як це робиться у переважній більшості європейських країн.