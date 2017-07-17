Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує на прийняття "плану Маршалла" для України. Про це він заявив в ефірі телеканалу 112 Україна, передає LB.ua.

Читайте такожПорошенко заявив про важливість реалізації "Плану Маршалла для України"

"Це дуже хороша ідея. Ми її відпрацьовували ще в першому уряді Яценюка з нашими європейськими партнерами, але якось це не відбулося, та я вважаю, що це дуже прийнятно. Європейська народна партія включила це у свої програмні цілі. Я хотів би, щоб вона була реалізована", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2017 року Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого "Плану Маршалла для України".

Довідка. План Маршалла в 1947 році розробив держсекретар США Джордж Маршалл для надання економічної допомоги Європі після Другої світової війни, однією з цілей плану була протидія поширенню впливу СРСР на країни Західної Європи – УНІАН).