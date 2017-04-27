У ЄП заявили, що Євросоюз має створити "план Маршалла" для України

Європейський союз має підтримати Україну у реформуванні, потрібно створити "план Маршалла". Про це заявив голова делегації Європарламенту до парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті, передає Радіо Свобода.

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"Україна є вирішальною державою для нашої власної стабільності й економічного розвитку. "На кону" не лише доля українців, але й інтереси Європейського союзу. З огляду на стратегічну важливість, ми мусимо підтримувати Україну в її реформаторських зусиллях. Тому нам потрібно створити для неї спеціальну програму чи "план Маршалла", – сказав він.

Євродепутат від Польщі каже, що Україну, яка є безпосереднім сусідом ЄС, не можна сприймати як решту держав: надто важливою є Україна для безпеки всього континенту.

Довідка УНІАН. "План Маршалла" - програма допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий у 1947 році американським державним секретарем Джорджом К. Маршаллом і набув чинності у квітні 1948 року. У здійсненні плану брали участь 17 європейських країн, включаючи Західну Німеччину.

"План Маршалла" сприяв встановленню післявоєнного миру в Західній Європі. Заявленою США метою реалізації плану було відновлення зруйнованої війною економіки Європи, усунення торговельних бар'єрів, модернізація промисловості європейських країн і розвиток Європи у цілому.