Суд розгляне запобіжний захід для Розенблата у вівторок

Солом’янський районний суд Києва 18 липня розгляне клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для виключеного із фракції "Блок Петра Порошенка" народного депутата Борислава Розенблата. Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру Судової влади у Facebook.

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"Клопотання стосовно обрання запобіжного заходу Бориславу Розенблату буде розглянуто Солом'янським районним судом міста Києва за адресою: вул. полковника Шутова, 1", - повідомляє прес-центр.

Засідання суду розпочнеться о 10.00. Суддя - Світлана Кушнір.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Максима Полякова («Народний фронт») та Борислава Розенблата (виключеного із фракції "БПП").

Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва.