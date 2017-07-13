Луценко вручив підозри депутатам Розенблату і Полякову

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в офіційному порядку вручив підозри і роз'яснив права народним депутатам Максиму Полякову (“Народний фронт”) та Бориславу Розенблату (позафракційний).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Луценко додав, що завтра цих депутатів у статусі підозрюваних викликано на перші допити до Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Полякова («Народний фронт») та Розенблата (виключеного із фракції "БПП").

За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

12 липня Луценко заявив про намір вручити підозри Розенблату і Полякову. Він викликав їх до ГПУ на 13 липня на 14.30.

Однак сьогодні депутати не прийшли до Генпрокуратури, і Луценко запросив їх для вручення підозр до кабінету керівника апарату Верховної Ради.