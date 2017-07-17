Поліція Житомирщини не пов’язує напад на підприємця у Коростишеві з його політичною діяльністю

Поліція Житомирщини не пов’язує напад на підприємця, що стався у суботу в центрі Коростишева, з його політичною діяльністю.

Про це сьогодні на брифінгу в обласному ГУ Нацполіції розповів журналістам начальник регіональної поліції В’ячеслав Печененко, повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

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За словами Печененка, «у Коростишеві із пневматичної зброї 15 липня двоє невідомих травмували місцевого жителя, приватного підприємця».

«За однією із версій, цей злочин ми пов’язуємо із його активною громадською, а не політичною, діяльністю і працюємо над його розкриттям» - підкреслив Печененко.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня у центрі Коростишева невідомі стріляли у підприємця – члена партії «УКРОП». Чоловік отримав вогнепальне поранення на одній з центральних вулиць райцентру від невідомих, які рухались на мотоциклі. Поліція розпочала кримінальне провадження та проводить заходи для встановлення осіб нападників.

Встановлено, що травмований є місцевим жителем, приватним підприємцем, активістом місцевого осередку партії «УКРОП». Розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція проводить слідчо-розшукові заходи для встановлення осіб нападників та їх затримання.