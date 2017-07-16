У центрі Коростишева на Житомирщині розстріляли підприємця і члена партії УКРОП

У центрі Коростишеві на Житомирщині вчора розстріляли підприємця.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області, 15 липня до Коростишівського відділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до реанімаційного відділення 29-річного підприємця. Чоловік отримав вогнепальне поранення на одній з центральних вулиць райцентру від невідомих, які рухались на мотоциклі.

Поліція розпочала кримінальне провадження та проводить заходи для встановлення осіб нападників.

"Близько 15.30 по площі Соборній м. Коростишева двоє чоловіків, рухаючись на мотоциклі, здійснили кілька пострілів по потерпілому, завдавши йому проникаючих поранень черевної порожнини",- уточнили у поліції.

Встановлено, що травмований є місцевим жителем, приватним підприємцем, активістом місцевого осередку однієї з політичних партій.

За попереднім висновком фахівців, постріли було здійснено із револьвера типу "Флобер".

На даний час за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція проводить слідчо-розшукові заходи для встановлення осіб нападників та їх затримання.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Також про цей випадок на своїй сторінці у Фейсбук написав громадський активіст Андрій Ковальов.

“На нашого однопартійця партії УКРОП, активиста Евгенія Дідковського під час прогулянки з дитиною, був здійснений озброєнний напад. Бандити на мотоциклі під'їхали до нього та впритул розстріляли з пістолетів. Зараз Евгеній знаходиться у реанімації. Це не перший випадок в Коростишеві коли на наших однопартійців здійснюється напад. Звертаюсь до прокуратури Житомирської області Війтовича Л.М. та начальника ГУНП Житомирської області Печененко В.П., вжити всі необхідні заходи для розшуку та покарання злочинців»,-написав Ковальов.

Також на своїй сторінці у Фейсбук постраждалий Дідковський вже розмістив фото та відео, зроблені після нападу на нього.

Відповідна заява є і на офіційному сайті партії УКРОП.