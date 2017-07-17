У ГПУ планують закупити автомобілів майже на 10 мільйонів

Генпрокуратура планує придбати 15 легкових автомобілів на 9,56 млн грн. Про це повідомляє сайт "Держзакупівлі. Онлайн"

Згідно з даними сайту, очікувана варість закупівлі 9,56 млн. грн. Кількість автомобілів - 15 одиниць.

Таким чином, вартість одного авто - близько 12 тис доларів США.

Строк поставки з 01.09.2017 по 31.10.2017.

Як повідомляв УНІАН раніше, столична влада планує за найближчі два роки значно оновити автопарк «швидких», щоб кияни отримували якісну та своєчасну допомогу.

За словами мера, розвиток та ефективне функціонування галузі охорони здоров’я у столиці є пріоритетом для влади міста. «Якісна медична допомога має бути доступна кожному киянину», – наголосив Віталій Кличко.