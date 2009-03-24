Ющенку вручать ключ від Праги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з державним візитом до Чеської Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, актуальність візиту обумовлюється головуванням Чеської Республіки в Євросоюзі у першій половині 2009 року, а також підготовкою до інавгураційного самміту «Східного партнерства» 7 травня 2009 року в Празі.

Також, відзначили в прес-службі, візит покликаний активізувати діалог між Україною і Чехією, забезпечити політичну і практичну підтримку процесу наближення України до Євросоюзу та виробити алгоритм спільних дій для зближення енергетичної політики України та ЄС.

Важливим завданням візиту є також забезпечення підтримки з боку Чеської Республіки у питанні лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, зокрема щодо скасування візових зборів для громадян України у короткостроковій перспективі.

В ході цього візиту плануються переговори глави Української держави з Президентом Чеської Республіки Вацлавом КЛАУСОМ.

Після зустрічі Президентів планується підписання угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Чеської Республіки щодо стратегічних авіаційних перевезень.

Також Президент планує зустрітися з прем’єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ та головою сенату парламенту Чеської Республіки Пршемислом СОБОТКОЮ.

Крім того, Президент України має намір зустрітися з лорд-мером міста Прага Павелом БЕМОМ. Очікується, що лорд-мер вручить В.ЮЩЕНКУ символічний ключ від Праги та пам’ятну книгу.

25 березня Президент планує виступити перед учасниками Європейського банківського та фінансового форуму та представниками ділових та фінансових кіл Чеської Республіки. Також Президент зустрінеться з головою палати депутатів парламенту Чеської Республіки Мірославом ВОЛЧЄКОМ.

У рамках візиту В.ЮЩЕНКО планує відкрити пам’ятник Тарасу Шевченку у місті Прага та зустрітись з представниками української громади у Чеській Республіці.

До складу офіційної делегації входять дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО, в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ, заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК та інші.