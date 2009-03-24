Росія скаржиться, що Україна заважає оновлювати підводні сили ЧФ РФ

Чорноморському флоту Росії необхідно мати у своєму бойовому складі не менш як 8-10 підводних човнів.

Про це в інтерв`ю РІА «Новости» сказав заступник начальника головного штабу Військово-морського флоту РФ віце-адмірал Олег БУРЦЕВ.

“Ми плануємо, і передаватимемо Чорноморському флоту підводні човни, зокрема новітні типу "Лада", проте зараз цьому заважає позиція України, яка розглядає таку процедуру не як оновлення підводних сил флоту, а як постановку на озброєння нового виду зброї", - сказав О.БУРЦЕВ.

На даний час на озброєнні ЧФ знаходиться один дизельний підводний човен "Алроса" (проект 877 "Палтус", за класифікацією НАТО "Кіло" або "Варшав`янка"). Ще один дизельний підводний човен проекту 641 вже тривалий час знаходиться у ремонті.