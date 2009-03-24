Ніколаєнка повернули у лоно СПУ

Колишній міністр освіти Станіслав НІКОЛАЄНКО, виключений 21 березня із Соціалістичної партії України політрадою СПУ, вчора знову прийнятий до лав партії.

Про це пише «Коммерсант-Украина ».

"Мені подзвонили з Кіровограда і сказали, що в моєму рідному селі Богданівка засідала первинна організація, яка прийняла мене в партію і зарахувала мені партійний стаж з 1991 року, - розповів газеті С.НІКОЛАЄНКО.– Потім мені подзвонили із смт Нижні Сірогози Херсонської області і сказали, що вони не визнали рішення політради і теж прийняли мене в партію зі збереженням стажу". За словами С.НІКОЛАЄНКА, це були власні ініціативи первинних організацій: "Я про це не просив".

(Як повідомлялося, 21 березня відбулося засідання політради СПУ, на якій з партії були виключені С.НІКОЛАЄНКО і колишній міністр аграрної політики Олександр БАРАНІВСЬКИЙ. Обидва були позбавлені членства з формулюванням "за порушення партійної дисципліни". Проте головною причиною виключення було те, що вони закликали СПУ "очиститися" і, зокрема, змінити лідера партії).

Голова СПУ Олександр МОРОЗ, коментуючи повторне прийняття С.НІКОЛАЄНКА в партію, заявив: «Ну... Нехай приймають – це рішення в межах статуту, але воно ні до чого не приведе».

У свою чергу О.БАРАНІВСЬКИЙ заявив, що не визнає рішення політради СПУ від 21 березня, тому не бачить необхідності в тому, щоб первинні організації приймали рішення про його повторне прийняття в партію. "У цьому немає ніякої потреби. Три тижні тому я був обраний делегатом на всеукраїнську конференцію СПУ. Там будуть люди, які не приймають лінію нинішнього керівництва партії, і лише конференція може визнати чи не визнати мої повноваження", - заявив він.

За інформацією «Коммерсанта», С.НІКОЛАЄНКО і О.БАРАНІВСЬКИЙ ведуть активну підготовку до цієї конференції, яка відбудеться 4 квітня і на якій буде оголошено про скликання з`їзду СПУ. При цьому обидва політики заявляють, що усвідомлюють те, що такий крок може привести до розколу Соцпартії і створення нової партії, в основу якої буде покладена ідеологія СПУ. "У них (нинішнього керівництва СПУ) в кишені печатка, статут... Але можна партію і по-іншому назвати, назва – не головне. Головне – зберегти принципи, закладені в програмних документах Соцпартії. На конференції це питання обговорюватиметься", - сказав О.БАРАНІВСЬКИЙ.