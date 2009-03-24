Путін і Медведєв вирішили, що поки не хочуть бачити Тимошенко

Росія переносить міжурядові консультації з Києвом через газову декларацію України і ЄС, що була підписана вчора у Брюсселі за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на засіданні Ради безпеки РФ.

“Такі консультації відбудуться після прояснення відповідних питань, які виникли у російської сторони", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

“Я пропоную подумати про те, що, може, нам перенести ці консультації на якийсь термін у рішеннях, які були прийняті", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

У свою чергу, В.ПУТІН підтримав цю пропозицію, зазначивши, що уряд уважно ознайомився з результатами Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.

“Звичайно, у нас виникають деякі питання", - сказав він.

За словами В.ПУТІНА, основні питання у російської сторони викликає реалізація планів розвитку газотранспортної системи України, що містяться в декларації.

“Ключовим чинником є "обсяг прокачування газу" - там так і написано. Пов`язано це із можливістю повернення кредитних ресурсів. Зрозуміло, що нізвідки цей газ не може взятися, окрім як тільки з території Російської Федерації", - сказав В.ПУТІН, додавши, що з РФ це питання ніхто не обговорював.

“Я повністю з Вами згоден: для того, щоб наші міжурядові консультації були продуктивними, потрібно заздалегідь прояснити ситуацію", - заявив В.ПУТІН, звертаючись до Д.МЕДВЕДЄВА.

Як повідомляв УНІАН, візит прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Москву для участі в засіданні економічного комітету Українсько-російської міждержавної комісії був запланований на 8 квітня.

Довідка УНІАН. 23 березня у Брюсселі відбулась Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” була підписана Спільна декларація ЄС, України та міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Російська делегація, присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив незадоволення проектом підсумкової декларації цього зібрання. Він вказав на декілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.

У свою чергу МЗС РФ заявив, що організатори інвестконференції виключили Росію з тристороннього формату.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН вчора на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.