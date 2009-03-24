Тимошенко вже летить до Японії

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочим візитом до Японії.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході візиту глава українського уряду проведе переговори з прем’єр-міністром Японії Таро АСО, міністром фінансів, державним міністром з фіскальних послуг, економічної та фіскальної політики Каору ЙОСАНО та членами парламентської Асоціації дружби Японія-Україна на чолі з депутатом парламенту Хакуо ЯНАГІСАВА.

В рамках робочого візиту прем`єр-міністр України також зустрінеться з керівниками фінансової групи “Нумура холдінгс”, компанії “Міцубісі хеві індастріз”, корпорації “Марубені”, корпорації “Панасонік”; Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу “Кейданрен” та Японського банку міжнародного співробітництва.

Крім того, перебуваючи у Токіо, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у форумі з представниками політичної, ділової та наукової еліти Японії та відвідає штаб-квартиру корпорації “Панасонік”.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прем’єр-міністра Марина СОРОКА, одним з ключових питань, що порушуватимуться в ході українсько-японських переговорів, буде залучення інвестицій в модернізацію газотранспортної системи України в рамках підписаної вчора спільної декларації з Європейським Союзом.

До складу української офіційної делегації входять віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, керівник групи радників прем’єр-міністра Віталій ГАЙДУК, голова правління “Укрексімбанку” Віктор КАПУСТІН, народний депутат, керівник групи з міжпарламентських зв’язків з Японією Костянтин ЖЕВАГО та керівник “Індустріального союзу Донбасу” Сергій ТАРУТА.

Візит Ю.ТИМОШЕНКО до Японії триватиме до 26 березня.