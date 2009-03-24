Тимошенко відповіли: наступного разу Шахтар не покличуть на матч

Відомий російський журналіст Матвій Ганапольський відреагував на черговий газовий конфлікт між Україною і Росією, і, зокрема, на заяву українського прем`єра:

"Мадам Тимошенко, звичайно, гарно сказала: «Так, ми знаємо, що російській делегації не все сподобалося. Але, можливо, Росії і не сподобалося те, що "Шахтар" виграв у ЦСКА. Це ж не є зрадою національним інтересам Росії, це просто перемога».

Але нехай Тимошенко не образиться, якщо наступного разу ЦСКА все ж таки переможе «Шахтаря». Але з маленьким нюансом: «Шахтар» не покличуть на матч.

Або покличуть, але не дадуть вдарити.

І це буде просто перемога".