У Верховній Раді розпалюється «тютюновий» скандал?

Проти спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА може бути розпочато службове розслідування, у зв`язку з порушенням ним регламенту і Закону України «Про комітети Верховної Ради України» під час законодавчої роботи над законопроектом №4202 про підвищення акцизів на тютюнові вироби, пише from-ua .

Відповідний лист про припущені порушення на адресу спікера наприкінці минулого тижня підписали члени Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.

Цю інформацію підтвердив і глава комітету Сергій ТЕРЬОХІН.

«Я здогадуюся, чому законопроект №4202 потрапив до бюджетного комітету, а не до Комітету з питань податкової та митної політики. Бо в податковому комітеті у нього не було б жодних перспектив проходження. Адже, якщо цей законопроект буде прийнятий, ціни на тютюнові вироби у нас будуть більш ніж в 20 разів вищі, ніж в Молдові і втричі вищі за російські. За таких умов провозити контрабанду з Росії і, тим паче, з Молдови стане дуже вигідно», - прогнозує глава комітету з питань податкової та митної політики.

Також С.ТЕРЬОХІН повідомив про те, що Комітет із питань податкової та митної політики подав заяву на ім’я В.ЛИТВИНА, де вказав на неприпустиме порушення регламенту.

«До речі, під цією заявою підписалися депутати - члени нашого комітету від усіх фракцій. ЛИТВИН, по суті, відкрив «ящик Пандори», коли податкові законопроекти віддаються до комітетів, які цими питаннями не відають. Це мені нагадує ситуацію, яку ми мали наприкінці 1990-х рр., коли подібними діями була настільки зруйнована система оподаткування, що ми вже десятий рік не можемо дати їй ладу», - зазначив С.ТЕРЬОХІН.