Найгірше засідання комітетів ВР відвідують нардепи від "Опоблоку" – дослідження

Протягом поточного VIII-го скликання Верховної Ради України найгірше засідання комітетів парламенту відвідують представники "Опозиційного блоку".

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив аналітик Громадянської мережі ОПОРА Андрій Токарський.

Він нагадав, що у парламенті працює 27 комітетів, до роботи в яких залучено 419 із 422 депутатів, адже голова ВР та його заступники не мають працювати в комітетах.

"Лідерами за відвідуваністю комітетів є фракції "Самопоміч" та "Народний фронт". Дещо менше має "Блок Петра Порошенка" - 80%, "Батьківщина" - 76%. Далі йде Радикальна партія - 72%, позафракційні депутати - 60%, група "Воля народу" - 52% та група "Відродження" - 48%", - сказав Токарський.

Водночас, експерт зауважив, що "найнижчий рівень активності відвідування комітетських засідань є у "Опозиційного блоку".

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Своєю чергою, керівник проекту Громадянської мережі ОПОРА з моніторингу парламенту в рамках програми USAID "Рада" Анатолій Бондарчук, коментуючи відвідуваність головами депутатських фракцій та груп засідань комітетів зауважив, що найкращі показники має Максим Бурбак ("Народний фронт"), Артур Герасимов ("Блок Петра Порошенка") та Олег Березюк ("Самопоміч").

Водночас, за словами експерта, жодного засідання комітету, до якого він входить, не відвідав співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко, а відносно невисокі показники мають Юлія Тимошенко (голова фракції "Батьківщина"), Віталій Хомутиннік (голова групи "Відродження") та Ярослав Москаленко (голова групи "Воля народу").

Токарський також зазначив, що найпопулярнішим в контексті відвідуваності депутатами є Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики, далі йдуть Комітет з питань науки і освіти та Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Водночас, він нагадав, що до складу цих комітетів входить відносно незначна кількість депутатів - від 7 до 13.

Найменш популярними за активністю відвідування, додав експерт, є Комітет з питань національної безпеки і оборони (19 депутатів), Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (20 депутатів) та Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності (12 депутатів).

Крім того, Токарський назвав голів комітетів, які не пропустили жодного засідання: представник "Народного фронту" Микола Княжицький (Комітет з питань культури і духовності), представники "БПП" Ніна Южаніна (Комітет з питань податкової та митної політики) та Артур Палатний (Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму), а також депутат від Радикальної партії Віктор Галасюк (Комітет з питань промислової політики та підприємництва).

Представник ОПОРИ також додав, що їхнє дослідження виявило, що 70% депутатів готують та підписують законопроекти, які у віданні не їхніх, а інших комітетів.

Зокрема, він відзначив депутатів, які не підготували жодного законопроекту в рамках відання свого комітету. Серед них Тимошенко, співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул, Андрій Немировський ("БПП"), Сергій Дунаєв ("Опозиційний блок") та Артем Ільюк (група "Відродження").