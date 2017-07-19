ЄС очікує, що Росія дистанціюється від заяв сепаратистів щодо створення "малоросії" - речник ЄС

В Європейському Союзі очікують, що Росія недвозначно дистанціюється від заяв сепаратистів про створення "малоросії" і заявляють, що ця провокаційна риторика суперечить Мінським домовленостям.

Про це йдеться в заяві речника ЄС, розповсюдженій у середу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Останні "заяви" та провокаційна риторика так званих лідерів щодо окремих районів Донецької і Луганської областей України, які в даний час не знаходиться під контролем уряду, суперечать цілям Мінських домовленостей. Європейський Союз очікує, що Росія недвозначно дистанціюється від таких "заяв" чи дій, які порушують дух переговорів, в яких вона бере участь, та наростить свої зусилля, щоб покласти край цьому конфлікту", - йдеться в заяві.

В ЄС наголосили, що цей "останній сумний розвиток є частиною тривожної тенденції, яка включає в себе "адміністративні міри", такі, як експропріація компаній, заяви про "державний кордоні" або введення інших валют, крім української гривні, в Донецьку чи Луганську". "Паралельно ЄС продовжує підтримувати інклюзивний підхід з боку України щодо громадян України, які проживають в районах, які в даний час не знаходяться під контролем уряду.

Європейський Союз повністю підтримує триваючі дипломатичні зусилля, спрямовані на повне виконання Мінських домовленостей, як основи для стабільного політичного вирішення конфлікту на сході України, що поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслили в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.