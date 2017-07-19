В ЄС заявляють, що слова Захарченка про створення "малоросії" суперечать Мінським угодам

В Європейському Союзі заявляють, що проголошені бойовиками наміри створити "державу" "малоросію" замість незалежної України суперечать меті Мінських домовленостей щодо реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Так прокоментував відповідні заяви власному кореспонденту УНІАН речник ЄС.

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"Це суперечить меті Мінських домовленостей щодо реінтеграції окремих районах Донецької і Луганської областей в Україні. Європейський Союз підтримує триваючі дипломатичні зусилля, щоб рухатися в напрямку повного виконання Мінських домовленостей, які є основою для сталого політичного розв'язання конфлікту на основі поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - заявили в ЄС.

Як повідомляли російські ЗМІ, сьогодні, 18 липня, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко запропонував "замість України" створити "перехідну державу "малоросія". За словами Захарченко, "створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт на Донбасі".

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі. Зокрема, про те, що слова створення "Малоросії" прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "особистою ініціативою Захарченка".

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заява терориста свідчить про намір президента РФ Володимира Путіна відновити просування військової агресії вглиб України.

Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук зазначив, що заява Захарченка блокує Мінський переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Діючий голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц висловив стурбованість відповідною заявою Захарченка, і у цьому зв’язку закликав контрольованих Росією бойовиків не ставити під загрозу виконання Мінських угод.

Федеральний уряд Німеччини засудив ініціативу терориста, назвавши такий крок "повністю неприйнятним", і очікує, що російська влада також засудить цю заяву. Франція також закликала Росію засудити цю заяву Захарченка.