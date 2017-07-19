Висунутий Трампом кандидат на посаду посла США в РФ володіє бізнесом в Україні – ЗМІ
Новим послом США в Росії стане хімічний магнат Джон Хантсманн, який володіє бізнес-активами в країнах СНД, а також в Україні.
Афілійовані з Джоном Хантсманом компанії, кандидатуру якого президент США Дональд Трамп висунув на посаду посла США в РФ, були засновниками кількох великих активів в Україні, а також в країнах СНД. Про це пише Економічна правда.
Зокрема, Huntsman International Corporation, зареєстроване в штаті Юта, на початку 2000-х років було співвласником українсько-американського СП ТОВ "Хантсман-Стирол".
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Бізнес-партнером американської компанії по цьому підприємству був горлівський концерн "Стирол", яким на той момент володів громадянин США українського походження Алекс Ровт.
У 2010 році концерн "Стирол", чиї виробничі потужності розташовані на окупованій території Донбасу, був викуплений групою Ostchem Дмитра Фірташа.
На даний момент основний бізнес Джона Хантсмана в Україні представлений київським ТОВ "Хантсман-НМГ" — компанія, через яку Huntsman International Corporation займається реалізацією хімічної продукції і матеріалів російського ЗАТ "Хантсман-НМГ" (м. Обнінськ).
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп висунув колишнього губернатора штату Юта Джона Хантсмана на посаду посла США в Росії. Хантсман вважається прихильником жорсткої лінії стосовно Росії. Він очолює експертно-аналітичний центр Atlantic Council.