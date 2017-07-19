Висунутий Трампом кандидат на посаду посла США в РФ володіє бізнесом в Україні – ЗМІ

Афілійовані з Джоном Хантсманом компанії, кандидатуру якого президент США Дональд Трамп висунув на посаду посла США в РФ, були засновниками кількох великих активів в Україні, а також в країнах СНД. Про це пише Економічна правда.

Зокрема, Huntsman International Corporation, зареєстроване в штаті Юта, на початку 2000-х років було співвласником українсько-американського СП ТОВ "Хантсман-Стирол".

Читайте такожУспішний губернатор, мільярдер і критик Трампа: що відомо про нового посла США в Росії Хантсмане

Бізнес-партнером американської компанії по цьому підприємству був горлівський концерн "Стирол", яким на той момент володів громадянин США українського походження Алекс Ровт.

У 2010 році концерн "Стирол", чиї виробничі потужності розташовані на окупованій території Донбасу, був викуплений групою Ostchem Дмитра Фірташа.

На даний момент основний бізнес Джона Хантсмана в Україні представлений київським ТОВ "Хантсман-НМГ" — компанія, через яку Huntsman International Corporation займається реалізацією хімічної продукції і матеріалів російського ЗАТ "Хантсман-НМГ" (м. Обнінськ).

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп висунув колишнього губернатора штату Юта Джона Хантсмана на посаду посла США в Росії. Хантсман вважається прихильником жорсткої лінії стосовно Росії. Він очолює експертно-аналітичний центр Atlantic Council.