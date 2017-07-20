У Туреччині відреагували на заяву ватажка "ДНР" про створення "Малоросії"

Заяви про створення "малоросії" ускладнюють шлях до миру на сході України.

Про це заявив представник МЗС Туреччини Гусейн Муфтюоглу, повідомляє агентство "Анадолу".

За його словами, Туреччина виступає за врегулювання ситуації на сході України відповідно до норм міжнародного права і з урахуванням територіальної цілісності та суверенітету цієї країни.

Муфтюоглу зазначив, що Анкара підтримує всі мирні зусилля в даному питанні, особливо кроки, що застосовуються в рамках Мінського процесу.

«Туреччина сприймає заяви сепаратистів про створення нової держави на сході України як порушення територіальної цілісності України. Подібного роду висловлювання та дії однозначно ускладнюють шлях до миру», - підкреслив Муфтюоглу.

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Дипломат відзначив значущість кроків усіх сторін із мирного вирішення ситуації.

Як повідомляли російські ЗМІ, 18 липня ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко запропонував «замість України» створити «перехідну державу» «малоросія». За словами Захарченка, «створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт на Донбасі».

Того ж дня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав особистою ініціативою заяву Захарченка про "малоросію". Він додав, що РФ залишається прихильною Мінським домовленостями.

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заява терориста свідчить про намір президента РФ Володимира Путіна відновити просування воєнної агресії вглиб України.

Своєю чергою представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук зазначив, що заява Захарченка блокує Мінський переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.