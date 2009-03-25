Регіонали готують «захоплення» Верховної Ради

У вівторок, 31 березня Партія регіонів може заблокувати парламент, і утримувати блокаду доти, доки влада не заявить про свою відставку.

Про це заявив заступник Голови Партії регіонів Борис Колесніков, відповідаючи на запитання одного з відвідувачів сайту ПР, щодо подальших дій ПР в рамках акції протесту проти економічної політики уряду, що готується, повідомляє прес-служба партії.

«Події розвиватимуться таким чином: 27 березня ми проводимо загальнонаціональний мітинг «Криза – стоп!» Якщо у понеділок, 30 березня, нам не нададуть на Погоджувальну раду антикризовий план, а у вівторок не захистять його разом із змінами до бюджету, що буде гарантією його виконання, то з вівторка Верховна Рада буде заблокована, поки влада не піде у відставку», - поділився планами Колесніков.