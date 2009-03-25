КПУ висунула обвинувачення Ющенку

Народний депутат, один з лідерів Комуністичної партії Адам МАРТИНЮК вважає, що в Україні ще реально провести процедуру імпічменту Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

За словами А.МАРТИНЮКА, якби він «був Президентом і побачив, що мені реальний імпічмент, я б, звичайно, оголосив про припинення своїх повноважень добровільно». Такий крок він пояснив тим, що «одна справа піти добровільно з посади, і зовсім інша ситуація, коли буде оголошено імпічмент», «Імпічмент - це ганьба для держави, і в першу чергу для людини, якій буде оголошено імпічмент», - заявив А.МАРТИНЮК. За його словами, «імпічментів не так багато було в історії різних держав».

«Чи реальний в Україні імпічмент? – риторично перепитав він. - Практично, реальний. Правда, процедура довготривала. Принаймні, якщо затягувати і дотримуватись всіх букв і духу закону, то для процедури імпічменту треба як мінімум дев’ять місяців. Навіщо імпічмент, якщо скоро вибори? Різниця полягає в тому, як Президент піде з посади. Чи його не оберуть на другий термін чи оголосять імпічмент – це велика різниця».

А.МАРТИНЮК нагадав, що «поки що процедуру імпічменту відкрито підтримує лише КПУ, яка внесла, відповідно до законів, обвинувачення Президенту і нині збирає підписи». «Підписів немає ще. – додав політик. - Немає підписів, окрім 27-ми фракції комуністів. Жодна інша фракція не ставила підписів. А треба мінімум 226 підписів під звинуваченням».

«Верховна Рада зробила багато потрібного для цієї процедури, - наголосив А.МАРТИНЮК. - Оприлюднено закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії, який Президент відмовився підписати. Залишилось ще одне: прийняти закон, в якому передбачено, як розглядатиме Конституційний Суд подання Верховної Ради, в тому числі і на предмет імпічменту». Він розраховує, що цей документ буде прийнято наступного пленарного тижня.

Комуніст А.МАРТИНЮК вважає, що «після цього ніяких перешкод законодавчих, на що зараз Партія регіонів спирається, що, мовляв, треба спочатку прийняти закони, які оголошують імпічмент, не буде».

Він повідомив, що Партія регіонів пообіцяла “дати свої підписи”, якщо будуть прийняті такі закони.

А.МАРТИНЮК також не виключив, що “дати підписи може і фракція БЮТ”, “бо стосунки між Президентом і прем’єром, як і погода, міняються часто”.

Тобто, підкреслив депутат-комуніст, “у нинішньому складі Верховної Ради я не виключаю реальності імпічменту. Я виходжу з того, що 348 голосів, які треба для останньої крапки, як кажуть, якщо Партія регіонів і БЮТ ступлять на цю стежину, - є».