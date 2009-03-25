У БЮТ розкусили план ПР: перетворити Україну на парламентську республіку

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що в Україні потроху починає реалізовуватися сценарій щодо проведення дострокових парламентських виборів 7 червня 2009 року.

Про це він сьогодні заявив кореспонденту УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, останні події, зокрема успіх партії “Єдиний центр” та Партії регіонів під час дострокових виборів до Тернопільської облради, відродили сценарій щодо дострокових виборів до ВР, що і раніше виконувався Партією регіонів та командою Президента. “Сьогодні коло союзників такого сценарію збільшилося. А підтримка акцій протесту, що готуються на п’ятницю, та блокування роботи Верховної Ради повинні створити важливий суспільно-політичний фон для підтримки ідеї дострокових парламентських виборів”, - сказав він. При цьому, за словами заступника голови ВР, фактично для реалізації цього сценарію потрібна зміна виборчого законодавства, щоб зробити більш вагомим вплив адмінресурсу загалом та місцевої влади зокрема. “Хоча очевидно, що метою весняного наступу опозиції на уряд є не лише підготовка до можливих дострокових парламентських виборів, але і захід з метою проведення конституційної реформи, наслідком якої стане перетворення України в парламентську республіку”, - додав М.ТОМЕНКО.